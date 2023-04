Homem é preso com 30Kg de drogas no porto de Manaus

Redação AM POST

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em ação conjunta com a Força Tática da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (28/04), Arles da Silva Pascoal, 24, por tráfico de drogas. Ele foi preso no porto São Raimundo, zona centro-oeste, em posse de 30 quilos de drogas.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, que está respondendo pela unidade policial, Arles estava sendo investigado pela equipe de investigação do 26º DIP pela comercialização de entorpecentes.

“As equipes tinham a informação acerca de uma intensa traficância vindo do município de Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus) para a capital e, na manhã desta sexta, tomaram conhecimento de que o indivíduo estaria em uma embarcação em posse das drogas, ocasião em que saíram em diligência para captura-lo”, disse.

Conforme o delegado, ao chegar no porto, foi realizada a abordagem ao infrator e foram encontrados aproximadamente 30 quilos de supostamente maconha do tipo skunk, dentro de uma mala.

Procedimentos

Arles responderá por tráfico de drogas e ficará à disposição do Poder Judiciário.