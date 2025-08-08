Homem é preso com 65 kg de maconha skunk avaliada em mais de R$ 1 milhão em Manaus

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), prendeu em flagrante José Augusto Jacó do Vale Filho, 31 anos, com 65 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão.

PUBLICIDADE

A prisão aconteceu na tarde de quinta-feira (7), no bairro Nova Esperança, zona centro-oeste de Manaus, após um trabalho investigativo que monitorava o tráfico interestadual de drogas.

Segundo o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, a equipe recebeu informações de que o suspeito estava enviando entorpecentes para outros estados. José Augusto foi monitorado enquanto se deslocava até uma transportadora na zona oeste da capital, local onde teria deixado 50 tabletes da droga. Após o retorno para sua residência, os policiais realizaram a abordagem no momento em que ele saía da casa.

PUBLICIDADE

Durante a revista na residência, foram encontrados mais sete tabletes da mesma droga, totalizando os 65 quilos apreendidos. O suspeito confirmou a remessa das substâncias e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

LEIA MAIS: Trio acusado de matar empresário dentro de casa é preso em Manaus; saiba quem são

José Augusto passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. A ação reforça o comprometimento da Polícia Civil na luta contra o tráfico de entorpecentes e no combate à criminalidade organizada na região.