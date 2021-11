Homem é preso com armas, drogas e munições na zona sul de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem foi preso em flagrante por policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal. A prisão ocorreu durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada no bairro Crespo, zona sul de Manaus, por determinação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur. Três armas, drogas e balanças de precisão ainda foram apreendidas durante a ação.

As equipes foram até o local após denúncias de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo feitas através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. De acordo com o relatório policial, a denúncia informava que um homem, 28, estaria comercializando drogas na rua Boa Esperança.

No local, durante a abordagem feita pelos agentes, foi encontrado um revólver calibre 38 com cinco munições. De acordo com o capitão Fabrício Almeida, os policiais questionaram a origem do material.

“Ele nos informou que ia fazer entrega desse armamento para um outro indivíduo. Segundo ele, estava trabalhando para um outro traficante, conhecido como ‘Buiú’, que solicitou essa entrega que conseguimos interceptar”, explicou.

Ao ser questionado pelos policiais, o homem disse que na casa dele, no bairro Raiz, ele guardava mais dois revólveres calibre 38, 52 trouxinhas de oxi, duas balanças de precisão e 15 munições. No imóvel, todo material foi apreendido.

O infrator foi encaminhado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o material ilícito apreendido.

Denúncias – O disque-denúncia 181, da SSP-AM, funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, em todo o estado. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é através do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorreu o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas.

Para acionamentos emergências da polícia, a população deve ligar para o 190.