Homem é preso com armas, munições e coletes na zona Leste de Manaus

Na noite desta quinta-feira (20), um homem não identificado foi detido em uma operação policial realizada no bairro Puraquequara, na zona Leste de Manaus. A ação foi realizada com base em denúncias anônimas que indicavam a presença de criminosos armados no local.

Segundo informações dos policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ao chegarem ao endereço indicado na denúncia, a equipe foi recebida a tiros por vários elementos faccionados. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos acabou sendo baleado e foi imediatamente encaminhado para a unidade hospitalar mais próxima.

O Capitão Thiago Dantas, comandante da 28ª Cicom, relatou que a equipe recebeu a denúncia, prontamente se dirigiu ao local indicado e, ao deparar-se com a agressão armada, revidou para se defender. “Foi defendida uma injusta agressão, onde um dos indivíduos foi alvejado e está internado no Pronto Socorro, enquanto outro foi detido”, afirmou o Capitão Dantas.

Durante a operação, foram apreendidos diversos itens relacionados às atividades criminosas do grupo. Foram encontradas várias munições, uma arma de fogo e quatro coletes balísticos, indicando que os criminosos estavam se preparando para um confronto com o grupo rival.

A ocorrência foi encaminhada e apresentada no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão realizados os procedimentos legais. As autoridades seguem investigando o caso para identificar e esclarecer os detalhes dessa ação criminosa e suas conexões com outras atividades ilícitas na região.

Redação AM POST