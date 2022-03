Homem é preso com arsenal de armas de grosso calibre enquanto tramava ataque a facção rival em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem de 30 anos, foi preso ao ser flagrado com sete armas de grosso calibre na madrugada desta quarta-feira (16), na rua Amazonas, no bairro São Raimundo, na Zona Oeste.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da viatura 2004, recebeu denúncia anônima via WhatsApp, informando que um grupo de homens armados estaria em reunião para efetuar um possível ataque a facções rivais.

Ao chegar ao local a guarnição deteve o infrator que carregava uma mochila com cinco armas, sendo uma pistola PT 938 calibre .380, de marca Taurus, com numeração KRI 59653; uma pistola .380, sem marca aparente, com numeração KMB 93255D; uma pistola 25/7, calibre .40, de marca Taurus, sem numeração; um revólver calibre .38, de marca Taurus, numeração 255497; e uma submetralhadora de fabricação caseira.

Questionado, o homem ainda levou os policiais a outro ponto do bairro, onde foram encontradas outras duas armas e munições, sendo um fuzil 762, marca Sturme, Ruger & Co., sem numeração; uma espingarda calibre .12, de marca CBC, sem numeração; nove munições intactas 762; 12 munições intactas .40; três munições intactas .38; e duas munições intactas de calibre .12. Totalizando a apreensão de sete armas, a ocorrência foi finalizada no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).