Homem é preso com carga de carvão ilegal avaliada em R$ 63 mil no AM

Notícias de Manaus – Nesta segunda-feira (22/01), o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu 187 sacos de carvão vegetal ilegal, estimados em R$63 mil, durante manhã de fiscalização na rodovia AM-010. Um homem, que transportava o material em um caminhão baú, foi preso.

Durante fiscalização naquela via, policiais militares do BPAmb abordaram um caminhão que transportava grande quantidade de carvão vegetal.

Na abordagem, o condutor do veículo informou ser o proprietário do material, entretanto, não apresentou o Documento de Origem Florestal (DOF), o que caracteriza o transporte ilegal da carga.

Na ação policial foram apreendidos os 187 sacos de carvão vegetal e o caminhão-baú, que foram encaminhados, juntamente com o condutor, para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Crime Ambiental

É crime ambiental vender, transportar, guardar ou expor à venda produtos de origem vegetal sem a devida licença ou em desconformidade com a documentação, sujeitando seus autores às penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria