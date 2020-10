Homem é preso com cerca de 4kg de maconha no Porto de Manaus

Policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram na manhã desta sexta-feira (16/10) um homem de 25 anos por tráfico de entorpecentes no Porto do Rodway, no Centro, zona sul de Manaus.

Após denúncia anônima via Whatsapp, a equipe foi ao porto, onde foi confirmado que em um barco vindo do município de Tefé estava um indivíduo com uma mochila contendo certa quantidade de substâncias entorpecentes.

Chegando ao barco denunciado a Rocam deparou com o suspeito, que ao perceber a presença da polícia, tentou fugir. Ele foi interceptado e na abordagem, foi encontrado na mochila com ele aproximadamente 4 kg de substância supostamente maconha tipo skunk.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (Dip) para os procedimentos cabíveis.

* Com informações da Assessoria de Imprensa