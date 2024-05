Homem é preso com cocaína após denúncia na Zona Oeste de Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu um homem, de 37 anos, na manhã desta quinta-feira (02), pelo crime de tráfico de drogas, no bairro da Glória, zona oeste de Manaus.

Os policiais militares, por volta das 10h, receberam informações do Supervisor de Área (SA) solicitando a verificação de uma denúncia de tráfico de drogas em um bar, localizado na avenida Presidente Dutra.

A equipe policial foi ao local e durante as diligências, abordou um homem e com ele encontrou 30 porções de cocaína, um cordão e dinheiro espécie no valor de R$ 1.250.

O homem e o material apreendido foram conduzidos ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria