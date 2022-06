Homem é preso com drogas após espancar namorada de 16 anos no Amazonas

Redação AM POST

Policiais civis da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba (a 151 quilômetros de Manaus), prenderam em flagrante, no domingo (12/06), um indivíduo de idade não revelada, pelos crimes de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e tráfico de drogas.

De acordo com a investigadora Antonely Magalhães, gestora da unidade policial, as diligências iniciaram após a vítima, uma adolescente de 16 anos, acompanhada de sua genitora, informar que teria sido espancada por seu companheiro.

“Em posse destas informações, seguimos em diligências até a residência do casal, para encontrar o indivíduo, e, chegando no local, constatamos a presença de entorpecentes na casa, como cocaína, maconha tipo skunk e pasta base de cocaína. O infrator, entretanto, havia empreendido fuga do local”, disse a gestora.

A investigadora esclareceu que as equipes seguiram em buscas pelo infrator e o encontraram, conduzindo uma motocicleta da marca Honda, modelo Biz, em via pública, na Estrada do Aeroporto, naquele município.

“De imediato demos voz de prisão em flagrante ao autor, pelas práticas criminosas”, falou Antonely.

Procedimentos

O indivíduo irá responder por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.