Homem é preso com drogas, armas e várias fardas do Exército Brasileiro

Um homem de 32 anos, foi preso nesta quarta-feira (18), durante operação da Polícia Civil de Goiás durante operação. Segundo as informações repassadas, ele foi preso como drogas, armas e fardamentos do Exército Brasileiro dentro de uma casa localizada em Valparaíso (GO).

Conforme a policia, um funcionário do suspeito também foi preso em flagrante, com pinos de cocaína. Com eles, foram apreendidos porções de cocaína e maconha, somando mais de 2 kg a granel, bem como dezenas de porções prontas para a venda, além de insumos, uma pistola 9 mm, munições e valores em notas diversas.

E dentro de um armário estavam escondidos cerca de 10 gandolas do EB, que foram apreendidas e levadas para uma unidade militar.

A dupla foi presa e encaminhada para a delegacia onde ficarão à disposição da Justiça.

