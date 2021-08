Homem é preso com drogas, dinheiro e munições no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) detiveram, na manhã desta segunda-feira (02/08), um homem, de 34 anos, por tráfico de drogas e posse de munições, na rua A, do bairro da Fonte, no município de Lábrea (distante 702 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

A polícia recebeu denúncia anônima sobre a ação de um homem no tráfico de drogas. No local, autorizados pelo morador, fizeram revista, quando foram encontrados 10 cartuchos de arma de fogo, calibre 16, deflagrados; um cartucho de arma de fogo, calibre 36, deflagrado; um cartucho de arma de fogo, calibre 20, intacto; 13 trouxinhas de substância com aspecto de maconha; uma porção média de substância com característica de maconha; uma porção de substância com aspecto de cocaína, R$ 1.030 em espécie, três aparelhos celulares, três cordões e materiais utilizados para enrolar entorpecentes.

O infrator foi detido e conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para procedimentos cabíveis.

* Com informações da assessoria de imprensa