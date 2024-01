Homem é preso com drogas em Lábrea no Amazonas

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), prendeu um homem, de 20 anos, e apreendeu entorpecentes, na tarde de quinta-feira (18/01), em Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus).

Os policiais militares da unidade policial realizavam patrulhamento de rotina por volta das 14h20, no bairro Vila Falcão, quando identificaram um homem denunciado diversas vezes por envolvimento com o tráfico de drogas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante os procedimentos de abordagem e revista pessoal foram encontradas uma porção de maconha, uma trouxinha de oxi, além de R$91 em espécie.

O homem, que já responde pelo crime de tráfico de drogas, e o material apreendido, foram encaminhados para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea.

Denúncias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria