Homem é preso com espingarda em voadeira no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB/BPAMB), na manhã deste sábado (12/03), durante a Operação Fronteira Mais Segura, detiveram um homem, 40, por porte de arma de fogo, em Boca do Lago do Maria Rosa, próximo do município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

A ação aconteceu durante patrulhamento, quando a equipe realizou a abordagem a uma embarcação tipo voadeira com três ocupantes, na entrada do lago do Maria Rosa.

Durante a revista foi constatado que um dos cidadãos portava uma arma de fogo tipo espingarda calibre 20, contendo seis cartuchos intactos e um deflagrado. Ele informou que utilizava para matar pato e outros pássaros durante o trajeto. O armamento foi apreendido e entregue na 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

* Com informações da assessoria de imprensa