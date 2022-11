Homem é preso com espingarda no interior do Amazonas

Redação AM POST

Um homem que não teve a identidade, de 43 anos, foi preso por policiais do 8° Grupamento de Polícia Militar, o suspeito estava com uma arma de fogo do tipo espingarda. A prisão aconteceu na noite de terça-feira (01), no município de Ipixuna, interior do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

O homem foi preso após denúncia de que um indivíduo estaria efetuando disparos de arma de fogo na rua José Nogueira Maciel, bairro Mutirão. Os agentes se deslocaram até o local informado e efetuaram a prisão do suspeito em flagrante delito.

O homem foi conduzido em seguida para a 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.