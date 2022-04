Homem é preso com joias, quelônios, drogas e munições no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Na noite de sexta-feira (22/04), um homem de 27 anos foi preso no município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus) por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A ação ocorreu durante a operação Hórus, realizada no município. A atividade é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), através do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), e visa o combate à criminalidade nos municípios do interior do estado. Materiais apreendidos pelos policiais geraram um prejuízo de R$ 120 mil ao crime.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o relatório policial, a ação ocorreu de forma integrada entre policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e Comando de Policiamento Especializado (CPE). Durante patrulhamento ostensivo no município, os agentes avistaram um indivíduo em atitude suspeita.

Os policiais tentaram realizar abordagem ao suspeito, que fugiu, jogando uma bolsa para uma casa e pulou o muro do imóvel. Os agentes conseguiram interceptar o suspeito e, durante a abordagem, apreenderam uma arma caseira calibre 38, munições, porções de pasta base de cocaína e oxi, além de oito celulares e mais de R$ 7 mil, material encontrado dentro da mochila.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que o local era objeto de investigação e, diante da materialidade do flagrante, os policiais realizaram apreensão de outros ilícitos no local, como joias, uma balança de precisão, um motor de popa, oito quelônios e duas motocicletas.

Continua depois da Publicidade

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

Operação Hórus – A ação conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública e atua nas divisas, fronteiras e rodovias estaduais. Além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada no município de Coari, e na cidade Tabatinga, que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico.