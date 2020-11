Homem é preso com mais de 1kg de drogas em Manacapuru

Redação AM POST



Policiais Militares da Força Tática do 9° BPM detiveram um homem com 1,5 kg (um quilo e quinhentos gramas) de drogas, no Biribiri, bairro do município de Manacapuru.



A detenção aconteceu por volta das 20h de sábado (21/11) quando policiais militares do 2° Pelotão da Força Tática (Motocicletas) do 9° Batalhão de Polícia Militar de Manacapuru, em patrulhamento de rotina pela rua Antônio Pacheco Teles.



Conforme informado pelo comandante da unidade, Major PM Padilha, a guarnição avistou um cidadão em atitude suspeita, o mesmo ao perceber a presença dos policiais empreendeu fuga, sendo alcançado. Os Policiais ao procederem as buscas encontraram em poder do mesmo 1 (uma) sacola contendo 04 (quatro) porções de substâncias, supostamente, oxi; totalizando 1.510 (hum mil e quinhentos e dez) gramas; 01 (um) celular, juntamente com um livro de caixa.



Diante dos fatos o infrator recebeu voz de prisão e juntamente com o material aprendido foi conduzido para a Delegacia Interativa de Polícia Civil de Manacapuru, para procedimentos legais.



* Com informações da assessoria de imprensa