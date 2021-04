Homem é preso com mais de 70 metros cúbicos de madeira ilegal em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), vinculado ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAm), apreenderam, na tarde de segunda-feira (05/04), aproximadamente 70 metros cúbicos de madeira serrada, mas sem comprovação legal de origem, em um depósito clandestino no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital.

A equipe militar em serviço recebeu denúncia por volta das 16h, no linha direta da unidade, informando que uma quantidade de madeira serrada, possivelmente de origem ilegal, estaria em um galpão no Jorge Teixeira. No local, os policiais encontraram o proprietário do material, um homem de 48 anos, e cerca de 70 metros cúbicos de madeiras serradas de diversas espécies.

As madeiras haviam sido adquiridas de um madeireiro não identificado, de acordo com o suspeito, que não possuía qualquer tipo de documentação de procedência do material.

Diante disso, ele foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos legais.

A Polícia Militar orienta que ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na lei.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

* Com informações da assessoria de imprensa