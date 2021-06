Homem é preso com mais de 800kg de pescado ilegal no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Na manhã de domingo (13/06), agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam 847 quilos de pescado ilegal em uma embarcação nas proximidades do município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Durante a ação, um homem foi detido por crime ambiental.

A apreensão do pescado ocorreu por volta das 10h, em uma vistoria na embarcação Manoel Monteiro, oriunda do município de Japurá, tendo como destino final a capital amazonense. Com o auxílio da cadela policial Jade, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), as equipes localizaram em um fundo falso do porão do barco, debaixo de tábuas, 19 sacos com mantas de pirarucu seco. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 25 mil.

O responsável pela embarcação foi conduzido à 10ª Delegacia Interativa de Polícia de Coari, onde foi flagranteado por crime ambiental. O pescado apreendido também foi levado à unidade policial.

Base Arpão – Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a unidade tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional e Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.