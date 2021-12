Homem é preso com submetralhadora e arsenal escondido em casa em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 13º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite desta quinta-feira (09/12), um homem de 44 anos, por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

A equipe da viatura 6183 recebeu, por volta das 20h30, via linha direta (92) 98842-1633, uma denúncia informando sobre vários indivíduos portando armas de fogo no local. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram. Com o apoio das viaturas 6185, 6184, R20, Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) 8151, moto Rocam e Companhia de Operações Especiais (COE), foi feito o cerco pelas ruas Dom Bosco e Santa Rita.

Durante a ação, os policiais receberam a informação de que os suspeitos estariam em uma residência. No local, com a autorização do morador, a equipe fez uma vistoria e encontrou uma mochila com dois revólveres Taurus calibre .38; uma submetralhadora, tipo caseira, calibre .9mm; uma pistola KWG simulacro; 20 munições calibre .9mm; quatro munições calibre .380; uma munição calibre .38; e seis munições calibre .40 com carregador.

O homem e o material foram levados até o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.