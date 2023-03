Homem é preso dentro de caçamba de lixo após tentar roubar carne de supermercado

Um homem foi preso em Goiânia suspeito de furtar peças de carne de um supermercado, na Vila Jaraguá. Segundo a Polícia Militar (PM), a corporação foi acionada e encontrou o homem tentando se esconder dentro de uma caçamba de lixo.

O caso aconteceu na tarde da segunda-feira (27). Como o nome do suspeito não foi divulgado, o Jornal O Popular não conseguiu localizar a defesa para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

Conforme explicou o Tenente Carneiro, da equipe do Tático do 9° Batalhão, o suspeito pegou várias peças de carne no açougue do supermercado e, ao tentar fugir, foi abordado por funcionários do local. Ele conseguiu escapar, e foi localizado em seguida pela PM, dentro do container de lixo de um prédio da região.

O homem foi preso em flagrante e confessou o crime. Ele também contou que sempre usava o nome do irmão em abordagens policiais, segundo Carneiro. A polícia constatou que o suspeito já possui passagens por crime de furto. Quanto às carnes roubadas, o tenente explicou que foram todas recuperadas.

Fonte: G1