Homem é preso dentro de clínica suspeito de sequestrar e matar empresário em Manaus

Um homem conhecido como “Carioca do Fuzil”, suspeito de matar o empresário Francisco Bertin, 57, foi preso na manhã desta terça-feira (24), em uma clínica, onde estava fazendo tratamento renal na zona leste de Manaus.

O acusado estava com documento de identidade falso e se apresentava com outro nome.

Segundo a polícia, ‘Carioca do Fuzil’, apesar de doente ele é perigoso e continuava ativo no mundo do crime.

O crime teria acontecido no dia 30 de março deste ano, o corpo do empresário foi achado dentro de um carro modelo Hilux, com marcas de estrangulamento. O homem teria sido sequestrado no dia anterior.

A vítima teria cobrado o aluguel de 6 meses de atraso do suspeito, que não gostou e executou o homem.

Durante as investigações à polícia chegou a Erivaldo, que também é apontado como suspeito de organizar ao menos outros três sequestros relâmpagos em Manaus, executar crimes e obrigar as vítimas a transferir grandes quantias por pix.