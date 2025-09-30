A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso durante ato sexual em estacionamento de supermercado em Manaus

Suspeito foi localizado durante o cumprimento de mandado de prisão por homicídio e conduzido ao 1º DIP.

Por Beatriz Silveira

30/09/2025 às 17:00

Notícias Policiais –  No estacionamento de um supermercado no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, um homem ainda não identificado foi preso nesta terça-feira (30) enquanto mantinha relações sexuais no local. Frequentadores relataram que a cena chamou a atenção de quem passava pela área, gerando aglomeração e interrupções no fluxo de veículos do estacionamento até a chegada das autoridades.

Segundo testemunhas, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado por homicídio. No momento da abordagem, o suspeito estava no estacionamento e, conforme os relatos colhidos, mantinha relações sexuais. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido em seguida.

Não há mais detalhes sobre a ocorrência, nem informações sobre a identidade do detido ou circunstâncias adicionais que antecederam a abordagem. Também não foram divulgados dados sobre a pessoa que estava com o suspeito no momento da prisão, nem sobre eventuais medidas administrativas adotadas pelo estabelecimento.

Após a detenção, o homem foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento dos trâmites legais e a conclusão dos registros formais. Até o momento, os órgãos competentes não emitiram notas complementares.

