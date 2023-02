Redação AM POST

Um homem, não identificado, foi preso com 16 quilos de maconha do tipo skunk, nesta terça-feira (31), no Aeroporto Internacional de Belém do Pará. O indivíduo saiu de Manaus com as drogas.

De acordo com a polícia, com eles foram encontrados 10 tabletes de drogas dentro de fronhas.

O indivíduo foi detido em flagrante e levado para a Superintendência da Polícia Federal (PF).