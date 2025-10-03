A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso em Boa Vista do Ramos acusado de estuprar sobrinha de 12 anos

Acusado aproveitava relação de confiança com a família para cometer os abusos desde que a vítima tinha 9 anos.

Por Beatriz Silveira

03/10/2025 às 15:24

Notícias Policiais –  Um homem de 26 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (03/10) em Boa Vista do Ramos, município a 271 quilômetros de Manaus, acusado de estuprar a própria sobrinha de 12 anos. Os abusos, segundo as investigações, começaram quando a vítima tinha apenas nove anos e eram praticados de forma recorrente. A prisão contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e foi coordenada pela 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

De acordo com o delegado Vinícius Freires, o caso chegou à polícia em agosto deste ano após denúncia feita pelo Conselho Tutelar. O suspeito, que mantinha relacionamento com a tia da adolescente, aproveitava-se do vínculo familiar e da confiança estabelecida para cometer os crimes. A mãe da vítima descobriu a situação ao encontrar mensagens suspeitas entre a filha e o agressor.

Após a denúncia, a jovem passou por escuta especializada, na qual confirmou que os abusos sexuais vinham ocorrendo há anos. Depoimentos de testemunhas e laudos periciais reforçaram a gravidade do caso.

Ainda segundo o delegado, o acusado tentou intimidar a mãe da vítima com ameaças, afirmando que ela “pagaria por isso” caso algo acontecesse com ele, numa tentativa de obstruir a Justiça e amedrontar a família.

“Diante dos elementos reunidos, incluindo a palavra da vítima e demais provas colhidas, solicitamos ao Judiciário a prisão preventiva do investigado, que foi autorizada e cumprida nesta manhã”, destacou Freires.

O delegado reforçou a relevância das denúncias para combater esse tipo de crime e reafirmou o compromisso das forças de segurança em proteger crianças e adolescentes no interior do estado.

O homem responderá por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça.

