Homem é preso em Coari com 4 kg de drogas e armas durante Operação Impacto

Notícias Policiais – Um homem de 31 anos foi preso em flagrante no último domingo (10) no bairro Pêra 1, em Coari, município localizado a 363 quilômetros de Manaus. A prisão ocorreu durante a Operação Impacto, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com informações da Força Tática, os agentes realizavam patrulhamento na cidade quando receberam denúncias de que o suspeito estaria vendendo entorpecentes em frente à sua residência. Ao chegar no local, o homem tentou fugir para dentro da casa, mas acabou deixando cair uma arma de fogo durante a fuga. Ele foi alcançado e detido pelos policiais.

Durante a revista no imóvel, foram apreendidos três tabletes de maconha e dois de oxi, totalizando cerca de 4 kg de drogas. Além disso, foram recolhidas duas pistolas, uma com três munições e outra com 23 munições, além de um celular.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, onde foi autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes. A polícia estima que a ação tenha causado um prejuízo superior a R$ 33 mil ao crime organizado.

Operação Impacto

A Operação Impacto – Ação Coari Mais Segura foi iniciada em 31 de julho, com reforço no policiamento da cidade. A ação envolve a Força Tática, o Batalhão de Choque, a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e o 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Além do efetivo policial, a operação conta com tecnologias como o Sistema Paredão e RecuperaFone, e o apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), que realiza ações educativas na região.