Homem é preso em flagrante após furtar lavadora de restaurante na Ponta Negra, em Manaus

Notícias policiais – Um homem foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (25/7) após furtar uma lavadora de pressão de um restaurante localizado na orla da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus. A prisão aconteceu quando o suspeito tentava fugir utilizando um carro de transporte por aplicativo, nas proximidades da pista de skate do complexo turístico.

A ocorrência teve início quando uma funcionária do estabelecimento procurou uma guarnição da Guarda Municipal de Manaus (GMM) informando o furto do equipamento. A partir da denúncia, os agentes iniciaram buscas imediatas na área e conseguiram localizar o suspeito em fuga com o objeto subtraído.

PUBLICIDADE

De acordo com os agentes da GMM, o homem foi abordado antes de conseguir deixar o local. Com ele, os guardas encontraram a lavadora de pressão furtada, que foi prontamente reconhecida pela gerência do restaurante. Diante da confirmação do crime, o indivíduo foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde teve a prisão em flagrante registrada.

Leia também: Leilão do Detran-AM com mais de 300 veículos disponíveis será realizado nesta segunda-feira (28)

A polícia lavrou o Auto de Exibição e Apreensão nº 9.084/2025 e o Auto de Prisão em Flagrante nº 17.970/2025, com base no artigo 155 do Código Penal, que trata do crime de furto. O equipamento foi apreendido e deverá ser restituído ao proprietário legal.

PUBLICIDADE

A ação rápida dos agentes foi possível graças à atuação direta da equipe da Guarda Municipal na região, que integra o efetivo da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), com atuação estratégica em áreas turísticas e de grande circulação de pessoas.

Casos como esse reforçam a importância da presença constante de patrulhamento nas áreas públicas da cidade, especialmente em pontos turísticos como a Ponta Negra, que frequentemente recebem visitantes e moradores.

PUBLICIDADE

A Guarda Municipal destaca ainda que a colaboração da população é essencial para o combate à criminalidade. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 153, disponível 24 horas por dia, gratuitamente, com sigilo garantido.

A prisão do suspeito demonstra o impacto direto da ação rápida das forças municipais na prevenção e resposta imediata a delitos, além de ressaltar a importância do apoio comunitário para manter a segurança em espaços públicos.