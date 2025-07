Homem é preso em flagrante por adulterar veículos em Manaus

Notícias Policiais – Um homem identificado como Valdinei da Silva do Lago, de 47 anos, foi preso em flagrante, na segunda-feira (28/07), por envolvimento com a adulteração de sinais identificadores de veículos automotores. A ação ocorreu na avenida das Flores, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

Segundo informações do delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, as investigações começaram após a suspeita de adulteração em dois veículos: uma Kombi e uma caminhonete. Ambos estavam em locais distintos da capital e apresentavam irregularidades nas placas.

“O trabalho de inteligência, aliado ao monitoramento por meio do Cerco Eletrônico, foi essencial para localizar os automóveis e identificar Valdinei. Ele foi encontrado em um posto de combustível conduzindo a Kombi adulterada”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com a polícia, a Kombi adulterada foi identificada após comparação com outro veículo do mesmo modelo que já havia sido verificado e considerado original. Já a caminhonete foi encontrada abandonada e escondida em uma área da avenida Sumaúma, no bairro Nova Cidade.

O suspeito será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. A PC-AM segue com as investigações para apurar possíveis conexões com outras ocorrências de adulteração na cidade.