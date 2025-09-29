A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é preso em flagrante por agredir e ameaçar companheira em Carauari

Vítima de 25 anos relatou agressões e ameaças após discussão na casa de familiares.

Por Beatriz Silveira

29/09/2025 às 18:12

Notícias Policiais – Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, neste domingo (28), pelos crimes de lesão corporal, ameaça, perseguição e injúria contra a companheira, de 25 anos. A prisão ocorreu no bairro Centro, em Carauari, município situado a 788 quilômetros de Manaus.

Segundo a delegada Renata Viana, a vítima compareceu à delegacia por volta das 16h, relatando medo do companheiro e afirmando não suportar mais as agressões sofridas ao longo do relacionamento. Ela contou que ambos estavam na casa de familiares quando o autor, após ingerir bebida alcoólica, tornou-se agressivo: empurrou-a, puxou seus cabelos, proferiu diversos xingamentos e a ameaçou de morte.

Ainda conforme a autoridade policial, após o episódio, a jovem deixou o local e buscou abrigo na casa de uma amiga. O suspeito, porém, perseguiu-a. Diante da escalada de violência, a mulher decidiu procurar imediatamente a delegacia para pedir ajuda.

“Ao tomarmos conhecimento, iniciamos as diligências. O indivíduo possui extensa ficha criminal por crimes violentos, incluindo roubos e uma tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. Ele foi localizado por volta de 17h30”, informou a delegada.

O suspeito foi autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça, perseguição e injúria. Após os procedimentos, permaneceu à disposição da Justiça para as medidas cabíveis. O caso reforça a importância da denúncia e da busca por proteção legal em situações de violência doméstica, bem como a atuação imediata das forças de segurança para interromper o ciclo de agressões e resguardar a integridade das vítimas.

