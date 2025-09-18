Homem é preso em flagrante por agredir e ameaçar prima no Amazonas

Notícias Policiais – Um homem de 34 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (17) pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a própria prima, de 31 anos. A detenção ocorreu em via pública, no município de Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus), após a vítima procurar a delegacia para relatar as agressões.

De acordo com o delegado Wellery Aleff, os policiais civis tiveram conhecimento do caso quando a mulher compareceu à unidade policial e informou ter sido agredida e ameaçada pelo autor. Em depoimento, ela relatou que o homem é usuário de drogas e que, sempre que consome entorpecentes, vai até sua residência para ameaçar de morte a ela e aos filhos. Nesta ocasião, além das ameaças, o agressor a atingiu com socos e arranhões.

A versão apresentada pela vítima foi confirmada por familiares que presenciaram a ação, segundo o delegado. Diante das informações, a equipe policial iniciou diligências e localizou o suspeito em via pública, momento em que ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

O homem foi autuado por lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem para a completa formalização do procedimento policial.