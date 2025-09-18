A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é preso em flagrante por agredir e ameaçar prima no Amazonas

Vítima procurou a delegacia e teve relato confirmado por familiares.

Por Beatriz Silveira

18/09/2025 às 18:59

Ver resumo

Notícias Policiais – Um homem de 34 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (17) pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a própria prima, de 31 anos. A detenção ocorreu em via pública, no município de Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus), após a vítima procurar a delegacia para relatar as agressões.

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Wellery Aleff, os policiais civis tiveram conhecimento do caso quando a mulher compareceu à unidade policial e informou ter sido agredida e ameaçada pelo autor. Em depoimento, ela relatou que o homem é usuário de drogas e que, sempre que consome entorpecentes, vai até sua residência para ameaçar de morte a ela e aos filhos. Nesta ocasião, além das ameaças, o agressor a atingiu com socos e arranhões.

Leia também: UEA lança plano de saúde inédito para servidores em parceria com Samel

PUBLICIDADE

A versão apresentada pela vítima foi confirmada por familiares que presenciaram a ação, segundo o delegado. Diante das informações, a equipe policial iniciou diligências e localizou o suspeito em via pública, momento em que ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

O homem foi autuado por lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e permanecerá à disposição da Justiça. As investigações seguem para a completa formalização do procedimento policial.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

Professor suspeito de estuprar aluna de 12 anos em Manacapuru é procurado pela polícia

Inquérito instaurado após BO da mãe levou à decretação de prisão preventiva.

há 33 minutos

Manaus

Feira do Tambaqui movimenta Manaus com venda de 9 toneladas de pescado sustentável

Evento acontece neste sábado e domingo na sede da FAS, em Manaus, e beneficia 24 famílias de comunidades ribeirinhas da RDS Mamirauá.

há 48 minutos

Brasil

Ex-colega de cela revela que Flordelis é bissexual e está namorando mulher no presídio

Ex-parlamentar, condenada a mais de 50 anos, teria iniciado relacionamento com colega de cela.

há 1 hora

Política

STJ rejeita recurso e mantém condenação do vereador Jaildo Oliveira por desvio da cota parlamentar

A decisão também ratifica a responsabilidade do parlamentar, mesmo que a Controladoria da Câmara tenha convalidado os gastos.

há 2 horas

Amazonas

UEA lança plano de saúde inédito para servidores em parceria com Samel

Estado confirma presença na Zona Azul, agenda com bancos e governos estrangeiros e prepara plano de bioeconomia para apresentar na COP 30, em Belém.

há 2 horas