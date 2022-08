Homem é preso em flagrante por agredir o próprio pai idoso em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI), prendeu, em flagrante, na quinta-feira (25/08), por volta do meio-dia, um homem de 37 anos, pelo crime de lesão corporal dolosa praticado contra o pai, um idoso de 60 anos. O crime ocorreu na rua Monte Alegre, bairro Compensa, zona oeste da capital.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titular da DECCI, o crime ocorreu em um momento de discussão, ocasião em que o suspeito agrediu o idoso, jogando-o sobre uma pilha de tijolos, na residência onde ambos moravam.

“A vítima chegou à delegacia, logo após o fato, apresentando lesões no pé direito e dedos, tendo inclusive uma unha arrancada, e ainda se recuperava de um ferimento no pé esquerdo há mais de um mês, também causado de uma agressão anterior praticada por esse mesmo filho. Os ferimentos da vítima são preocupantes pelo fato de ser diabético e demorarem mais tempo para cicatrizar. Além disso, o indivíduo também agrediu sua irmã, deixando-a com lesões nos braços, dedos, pernas e costas”, disse a delegada.

Ainda conforme a autoridade policial, após as equipes tomarem conhecimento do fato criminoso, seguiram em diligências até a residência e efetuaram a prisão do infrator em flagrante.

Continua depois da Publicidade

O homem foi autuado pelo crime de lesão corporal dolosa. Ele será levado para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.