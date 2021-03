Homem é preso em flagrante por crime ambiental em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na manhã desta segunda-feira (1º/03), policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prenderam um homem de 41 anos, em flagrante, por crime ambiental. A prisão aconteceu no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus.

De acordo com a equipe policial, a ação ocorreu por volta das 11h, quando a guarnição do BPAmb recebeu denúncias anônimas de que um homem estava usando uma motosserra e cortando várias árvores em uma área verde. No local, foi constatado que se tratava do quintal de uma propriedade particular, mas apenas o indivíduo que utilizava a máquina foi encontrado.

O envolvido contou aos policiais que estava a serviço do dono da propriedade. Ao ser questionado se possuía alguma licença, expedida por órgãos ambientais, para fazer os cortes em árvores ou para o uso da motosserra, o homem confessou que não possuía os documentos necessários. O suspeito, junto com o material apreendido, foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por crime ambiental.

