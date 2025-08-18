A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é preso em flagrante por descumprir medida protetiva no interior do Amazonas

Vítima já tinha medida protetiva desde 2016, quando sofreu agressão grave.

Por Beatriz Silveira

18/08/2025 às 18:46

Um homem de 28 anos, foi preso em flagrante  acusado de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência contra sua companheira, de 35 anos, no município de Juruá (a 674 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada por equipes da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e faz parte da Operação Shamar, iniciativa nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher.

De acordo com o delegado Célio Lima, responsável pela unidade, a própria vítima procurou a delegacia para denunciar que havia sido novamente ameaçada pelo agressor com um terçado. Ela relatou que convive com episódios de violência há anos e que possui uma medida protetiva desde 2016, quando o homem a agrediu e chegou a arrancar parte de sua orelha.

“Na sexta-feira (15/08), ele chegou em casa sob efeito de álcool e exigiu vender um frango que seria destinado à alimentação dela e dos filhos. Diante da negativa, passou a proferir ofensas e a ameaçá-la de morte utilizando o terçado”, explicou o delegado.

Após a denúncia, policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o suspeito, que foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante. Ele responderá pelos crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência.

O acusado será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. A PC-AM reforçou que a Operação Shamar segue em andamento em todo o estado, com foco em proteger mulheres em situação de violência doméstica.

 

