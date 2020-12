Homem é preso em flagrante por estuprar duas adolescentes de 13 anos em Manaus

Redação AM POST

Um homem de 47 anos, foi preso suspeito de estuprar duas adolescentes de 13 anos na noite desta quarta-feira (16), em um motel localizado na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira 3° Etapa, zona leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o acusado foi detido em flagrante após fazer o “programa” com as meninas. Ele teria oferecido R$ 50 reais pra cada uma para que elas mantivessem relações sexuais com o ele.

As menores foram levadas juntamente com o acusado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e ele responderá por estupro de vulnerável.