Homem é preso em flagrante por extração irregular de areia na AM-070

Redação AM POST

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), na tarde desta segunda-feira (10/05), detiveram um homem por extração de minério de forma ilegal em areal clandestino no Km 11 da rodovia estadual AM-070.

Conforme o BPAmb, a detenção do homem ocorreu após denúncia anônima informando da atividade de carregamento de areia, que estava sendo retirada do local com uma retroescavadeira.

Ao chegar no areal, a equipe encontrou um caminhão tipo caçamba carregado com minério e uma escavadeira. Após entrar em contato com o responsável indagando pela documentação que legalizava a retirada da areia, o suspeito informou não possuir nenhum documento de licença para a operação.

Diante do flagrante de crime ambiental, o homem recebeu voz de prisão e, juntamente com o caminhão caçamba, a areia e a retroescavadeira CAT 41-6E, foi conduzido para o 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar por meio do CPAmb/BPAmb orienta que executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, constitui crime ambiental e seus autores sujeitos aos rigores da Lei.