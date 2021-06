Homem é preso em flagrante por extração irregular de areia no Tarumã

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), vinculado ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), detiveram um indivíduo de 53 anos e apreenderam, durante uma ação fiscalizatória na tarde de quinta-feira (24/06), dois veículos pesados, uma retroescavadeira e uma caçamba carregada com aproximadamente 40 metros cúbicos de areia extraída de uma área clandestina, no Tarumã-Açu, zona oeste da capital.

A ação se deu por volta das 15h, após denúncia via linha direta da unidade ambiental, informando sobre a extração ilegal de areia em areal clandestino na região do Tarumã-Açu. No local, os militares flagraram, no momento da abordagem, um indivíduo que realizava a retirada de areia em uma retroescavadeira, porém ele fugiu do local. Também foram encontrados um caminhão tipo caçamba, carregado com aproximadamente 40 metros cúbicos de minério, além de uma retroescavadeira modelo CAT 416E.

Indagado pelos policiais, o responsável, um homem de 53 anos, informou que não possuía as licenças de operação legais e obrigatórias para a atividade. Diante dos fatos constatados, o homem e as máquinas foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) para a realização dos procedimentos legais e cabíveis.

A Polícia Militar, por meio de suas unidades de policiamento ambiental, orienta que executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, constitui crime ambiental e seu(s) autor(es) são sujeito(os) às penalidades da legislação ambiental.

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.