Homem é preso em flagrante por matar o próprio pai a facadas

Um homem foi preso em flagrante depois de matar o próprio pai no Grande Recife. Segundo a Polícia Civil, além de praticar agressões físicas, o autor do assassinato deu golpes de faca na vítima, após uma discussão.

O crime aconteceu no domingo (16). O corpo da vítima foi achado em uma mata na Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho.

O homem, de 34 anos, não teve o nome divulgado. A vítima tinha 63 anos e também não teve a identidade informada.

O caso foi registrado por uma equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul. O filho foi preso em flagrante e encaminhado para o Departamento De Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de medicina legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife. O motivo da discussão não foi informado pela polícia.

Estatísticas

Pernambuco é o estado que tem o maior número de mortes violentas por 100 mil habitantes em todo o Brasil, segundo levantamento do Monitor da Violência, do g1, com base nos números da Secretaria de Defesa Social (SDS). São 35,3 assassinados a cada 100 mil residentes no estado.

