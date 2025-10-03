A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é preso em flagrante suspeito de matar a esposa na zona Norte de Manaus

Gleicimara de Oliveira, 47, foi morta por estrangulamento após desentendimento.

Por Beatriz Silveira

03/10/2025 às 16:22

Notícias Policiais – Paulo Henrique, 25, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (3), suspeito de matar a própria esposa, Gleicimara de Oliveira, 47, dentro da residência do casal, na rua Paraibanos, Conjunto Braga Mendes, zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, o episódio ocorreu após um desentendimento. Durante a discussão, Gleicimara pediu que o marido se acalmasse, pois ele sofria de distúrbios mentais. Irritado com a fala da esposa, Paulo Henrique a atacou e a estrangulou até a morte.

Após o crime, o suspeito ligou para a irmã e relatou o que havia feito. Ao chegar ao imóvel, a mulher viu, pela janela, o corpo da cunhada coberto por um lençol. Paulo Henrique ainda estava dentro da casa quando foi abordado pelos policiais.

Durante a prisão, familiares informaram que ele havia recebido diagnóstico médico de problemas de saúde mental, porém não seguia tratamento e se recusava a tomar as medicações prescritas.

O corpo de Gleicimara foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O suspeito foi conduzido à delegacia, onde deve responder aos procedimentos legais cabíveis.

