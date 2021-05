Homem é preso em Goiás após aplicar ‘golpe do novo número’ no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em ação conjunta com a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), prendeu na terça-feira (18/05), um homem, de idade não revelada, pelo crime de estelionato na modalidade ‘golpe do novo número’, naquele estado.

O crime ocorreu na segunda-feira (17/05), às 14h15, via aplicativo de mensagens instantâneas. Segundo a delegada Déborah Barreiros, titular do 19º DIP, o indivíduo enganou a vítima ao se passar pelo irmão da mesma que, supostamente, havia trocado de número de celular.

Em seguida, após um breve diálogo, solicitou a quantia de R$ 2.800, afirmando que pagaria no dia seguinte ao empréstimo. “Logo após terem tomado conhecimento do ocorrido, notificamos a PC-GO e os investigadores do GREF e DEIC, após rápidas diligências, identificaram e prenderam o beneficiário das transferências, o qual foi localizado e capturado no estado de Goiás”, esclareceu a delegada.

Procedimentos – O indivíduo foi recolhido à carceragem da Central Geral de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão (CGFPAC), naquele estado, e as investigações continuam para identificação e prisão de demais comparsas.