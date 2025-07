Homem é preso em Manacapuru por agredir esposa grávida e impedir entrada em casa onde estavam os filhos

Notícias Policiais – Um homem de 31 anos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (21), no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), suspeito de agredir sua companheira, de 23 anos, e impedi-la de entrar na própria residência. A mulher está grávida de cinco meses e tentava retornar para casa, onde estavam os três filhos do casal, de 3, 6 e 8 anos.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, a Polícia Civil foi acionada após a vítima relatar a agressão e o impedimento de acesso ao imóvel. A equipe policial foi até o local, situado no bairro Liberdade, e efetuou a prisão do homem em flagrante.

“As crianças foram imediatamente resgatadas e entregues à mãe. Toda a família está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar devido à situação de vulnerabilidade social”, informou a delegada.

O agressor foi autuado por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e permanece à disposição da Justiça.