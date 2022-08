Homem é preso em Manaus após 10 anos foragido por estupro de vulnerável em Roraima

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), com apoio da Divisão de Inteligência e Captura (Dicap) do estado de Roraima, prendeu, na manhã desta quarta-feira (31/08), por volta das 7h, José Flávio Barbosa, 59, pelos crimes de estupro de vulnerável e falsidade ideológica. A prisão ocorreu no bairro Mauazinho, zona leste.

Durante coletiva de imprensa na sede da DEHS, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste, a delegada Deborah Barreiros, adjunta da unidade especializada, informou que o estupro de vulnerável ocorreu nos anos de 2009 a 2011, e que o infrator estava foragido desde o cometimento do crime.

“José foi preso em cumprimento a sentenças condenatórias expedidas pelo Tribunal de Justiça de Roraima, que somam mais de 30 anos de pena. Tomamos conhecimento deste caso após a Dicap nos pedir apoio para localizá-lo, pois ele estava foragido da Justiça há mais de 10 anos”, explicou.

Ainda conforme a adjunta, ao ter conhecimento do paradeiro do infrator, as equipes se dirigiram ao local indicado e, ao chegarem, encontraram José em posse de uma identidade falsa.

“Diante do fato constatado, ele foi flagranteado por falsidade ideológica, e também foi cumprida a ordem judicial em nome dele”, disse a autoridade policial.

José será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), que ficará responsável pelo recambiamento dele para Roraima.