Homem é preso em Manaus após tentar fugir com moto furtada

Notícias Policiais – Um homem, ainda não identificado, foi preso na manhã de sexta-feira (29/08) na zona centro-sul de Manaus, após ser flagrado tentando fugir da polícia conduzindo uma motocicleta furtada.

De acordo com informações da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação começou por volta das 11h, quando o sistema de videomonitoramento Paredão detectou uma Honda Fan preta circulando com registro de furto na avenida Torquato Tapajós, próximo a uma escola da região. Ao receber a ordem de parada, o condutor tentou escapar, mas acabou perdendo o controle da moto e colidindo contra o canteiro central da via.

A equipe policial prontamente interceptou o suspeito, que foi detido sem resistência. Ele e o veículo foram conduzidos à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais iniciados.

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância da colaboração da população para coibir crimes. Denúncias de ações suspeitas podem ser feitas pelo disque denúncia 190, com garantia de sigilo da identidade do informante.

O caso demonstra a eficácia do sistema de videomonitoramento na rápida identificação de veículos com restrição e na atuação preventiva da polícia, contribuindo para a segurança na região.