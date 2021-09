Homem é preso em Manaus com cabos de fibra ótica avaliados em R$ 50 mil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

As equipes de investigação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), prenderam em flagrante, na quarta-feira (29/09), por volta do meio-dia, Wallace de Aguiar Sobreira, de 32 anos, pelo crime de furto e receptação de cabos de fibra ótica de uma empresa de telecomunicação, avaliados em R$ 50 mil. A prisão ocorreu na rua Itaetê, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital.

Continua depois da Publicidade

De acordo com delegado Denis Pinho, titular da DERFD, o crime ocorreu na manhã daquele mesmo dia, por volta das 11h. Após os policiais tomarem conhecimento do crime, iniciaram as diligências e identificaram Wallace como envolvido no crime.

“Nós nos deslocamos até a casa do indivíduo, no bairro Novo Aleixo, onde encontramos diversos cabos de fibra ótica e telefonia, que haviam sido furtados da empresa. Ao ser questionado, o infrator não soube explicar como havia adquirido o material, momento em que foi preso em flagrante”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, o material encontrado como Wallace está avaliado em R$ 50 mil, e as investigações irão continuar para identificar a possível participação de outros indivíduos na ação criminosa.

Continua depois da Publicidade

Wallace foi conduzido à sede da DERFD, onde foi autuado pelos crimes de furto e receptação. Ele será levado à audiência de custódia, na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no Km 08 da rodovia federal BR-174, e permanecerá à disposição da Justiça.