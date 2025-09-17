A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso em Manaus por agredir companheira com barra de ferro e cano de PVC

Caso foi investigado pela DECCM Centro-Sul.

Por Beatriz Silveira

17/09/2025 às 21:00

Violência Contra Mulher Manaus

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, nesta quarta-feira (17), um homem de 39 anos acusado de agredir a companheira, de 30, com socos, chutes, uma barra de ferro e um cano de PVC. A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul.

Segundo a delegada Priscilla Orberg, as agressões ocorreram em 10 de agosto. A vítima, que mantinha um relacionamento de quatro anos com o investigado, relatou que ele fazia uso de álcool e drogas, o que intensificava seu comportamento violento.

Leia mais: Casal é encontrado morto em banheira de quarto de motel

No depoimento, a mulher afirmou ter sido atacada com golpes de ferro e PVC, além de socos e chutes. As agressões resultaram em sete lesões distintas, incluindo a perda de dois dentes. “A vítima compareceu à delegacia visivelmente lesionada e relatou histórico de violência por parte do companheiro”, destacou a delegada.

Após o registro do boletim de ocorrência, foram solicitadas medidas protetivas de urgência. Diante da gravidade do caso, a polícia representou pela prisão preventiva do suspeito, deferida pelo Judiciário.

O homem responderá por lesão corporal e injúria. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

