Homem é preso em Manaus por agredir companheira com barra de ferro e cano de PVC

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, nesta quarta-feira (17), um homem de 39 anos acusado de agredir a companheira, de 30, com socos, chutes, uma barra de ferro e um cano de PVC. A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul.

Segundo a delegada Priscilla Orberg, as agressões ocorreram em 10 de agosto. A vítima, que mantinha um relacionamento de quatro anos com o investigado, relatou que ele fazia uso de álcool e drogas, o que intensificava seu comportamento violento.

No depoimento, a mulher afirmou ter sido atacada com golpes de ferro e PVC, além de socos e chutes. As agressões resultaram em sete lesões distintas, incluindo a perda de dois dentes. “A vítima compareceu à delegacia visivelmente lesionada e relatou histórico de violência por parte do companheiro”, destacou a delegada.

Após o registro do boletim de ocorrência, foram solicitadas medidas protetivas de urgência. Diante da gravidade do caso, a polícia representou pela prisão preventiva do suspeito, deferida pelo Judiciário.

O homem responderá por lesão corporal e injúria. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.