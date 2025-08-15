A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso em Manaus por agredir e roubar ex-companheira

Crimes ocorreram em 2022 e incluíram agressão física, furto e descumprimento de medida protetiva.

Por Beatriz Silveira

15/08/2025 às 19:00

Notícias Policiais – Um homem de 31 anos foi preso nesta sexta-feira (15) em Manaus, após o cumprimento de um mandado de prisão definitiva. Ele foi condenado a dois anos e oito meses de reclusão pelos crimes de furto, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva contra sua ex-companheira, de 28 anos.

Segundo a delegada Nathalia Oliveira, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, os crimes ocorreram no dia 26 de abril de 2022. Dois dias depois, em 28 de abril, a vítima procurou a delegacia para denunciar o agressor.

De acordo com o relato, o homem invadiu a residência da ex-companheira, proferiu ofensas verbais, a agrediu fisicamente, roubou o aparelho celular dela e, em seguida, fugiu. A mulher e o agressor mantiveram um relacionamento de dez anos e tiveram dois filhos. Na época da ocorrência, estavam separados havia cerca de dois meses.

Leia também: Apagão atinge Manaus e cidades da Região Metropolitana nesta sexta (15)

A delegada informou que o relacionamento era marcado por conflitos, agravados pelo uso de bebidas alcoólicas e drogas por parte do autor. Além das agressões, ele descumpriu uma medida protetiva que visava garantir a segurança da vítima.

O homem foi condenado em regime aberto, mas teve a prisão definitiva decretada para o cumprimento da pena. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

O caso reforça a importância das medidas protetivas e do trabalho das forças policiais no combate à violência doméstica e familiar.

 

