Homem é preso em Manaus por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira

Notícias Policiais – Um homem de 64 anos foi preso nesta quarta-feira (10) em Manaus, investigado pelos crimes de injúria, ameaça e descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira, de 34 anos.

Segundo a delegada Nathalia Oliveira, a vítima já havia registrado outros boletins de ocorrência e solicitado medidas protetivas de urgência. Mesmo assim, o investigado persistiu na perseguição e descumpriu as ordens judiciais impostas para resguardar a integridade da mulher.

“A vítima relatou que o homem não aceitava o término e permanecia em frente à sua residência, aguardando a saída dela para, em seguida, persegui-la e ameaçá-la”, relatou a autoridade policial. O comportamento reiterado motivou a representação pela prisão preventiva, deferida pela Justiça.

Após tomar conhecimento do mandado de prisão, o homem apresentou-se espontaneamente na unidade policial, onde a decisão foi cumprida. Ele vai responder pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria. O caso segue em instrução policial, e o detido passará por audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

A polícia reforça que medidas protetivas devem ser cumpridas integralmente e que qualquer tentativa de contato, aproximação ou intimidação pode configurar novo delito. A orientação é que vítimas e testemunhas denunciem situações de violência doméstica e stalking, buscando os canais oficiais e o suporte da rede de proteção. O nome da vítima é preservado para resguardar sua privacidade e segurança.