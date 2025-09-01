Homem é preso em Manaus por esfaquear cadela prenha no bairro Santa Etelvina

Notícias Policiais – Policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) prenderam nesta segunda-feira (1º/09) Marlison Cardoso, de 29 anos, acusado de praticar maus-tratos contra animais. O homem é apontado como responsável por esfaquear uma cadela comunitária prenha, chamada Mel, no dia 28 de maio, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Viga, titular da Dema, a denúncia chegou ao conhecimento da Polícia Civil por meio do Ministério Público do Amazonas (MP-AM). A equipe iniciou as investigações com apoio de imagens de câmeras de segurança de um comércio da região, que registraram o ataque brutal.

Em depoimento, Marlison admitiu ter cometido o crime. Ele relatou que momentos antes havia sido mordido pelo animal, o que o levou a buscar uma faca em casa e retornar para esfaqueá-la. Apesar de não se recordar do número de golpes, confessou que sua intenção era matar a cadela. O investigado ainda afirmou estar em tratamento psiquiátrico, mas não fazia uso correto das medicações prescritas.

Mel foi socorrida por uma testemunha que acompanhou as câmeras e levada para uma clínica veterinária. O animal sofreu perfurações graves no dorso e na barriga, necessitando de cirurgia emergencial. Infelizmente, os filhotes que carregava não resistiram. Recuperada, Mel agora vive sob os cuidados da pessoa que a resgatou.

A polícia também identificou que Marlison possui histórico de violência. Ele responde por homicídio qualificado em Barreirinha, quando teria ateado fogo em uma vítima. Apesar de confessar, alegou que o processo já havia sido encerrado.

O homem responderá por maus-tratos a animais, crime previsto na Lei nº 9.605/1998, e permanece à disposição da Justiça após audiência de custódia.