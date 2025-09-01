A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso em Manaus por esfaquear cadela prenha no bairro Santa Etelvina

Animal foi atacado com golpes de faca, perdeu os filhotes, mas sobreviveu após cirurgia de emergência.

Por Beatriz Silveira

01/09/2025 às 17:53 - Atualizado em 01/09/2025 às 18:19

Notícias Policiais – Policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) prenderam nesta segunda-feira (1º/09) Marlison Cardoso, de 29 anos, acusado de praticar maus-tratos contra animais. O homem é apontado como responsável por esfaquear uma cadela comunitária prenha, chamada Mel, no dia 28 de maio, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Viga, titular da Dema, a denúncia chegou ao conhecimento da Polícia Civil por meio do Ministério Público do Amazonas (MP-AM). A equipe iniciou as investigações com apoio de imagens de câmeras de segurança de um comércio da região, que registraram o ataque brutal.

Em depoimento, Marlison admitiu ter cometido o crime. Ele relatou que momentos antes havia sido mordido pelo animal, o que o levou a buscar uma faca em casa e retornar para esfaqueá-la. Apesar de não se recordar do número de golpes, confessou que sua intenção era matar a cadela. O investigado ainda afirmou estar em tratamento psiquiátrico, mas não fazia uso correto das medicações prescritas.

Mel foi socorrida por uma testemunha que acompanhou as câmeras e levada para uma clínica veterinária. O animal sofreu perfurações graves no dorso e na barriga, necessitando de cirurgia emergencial. Infelizmente, os filhotes que carregava não resistiram. Recuperada, Mel agora vive sob os cuidados da pessoa que a resgatou.

A polícia também identificou que Marlison possui histórico de violência. Ele responde por homicídio qualificado em Barreirinha, quando teria ateado fogo em uma vítima. Apesar de confessar, alegou que o processo já havia sido encerrado.

O homem responderá por maus-tratos a animais, crime previsto na Lei nº 9.605/1998, e permanece à disposição da Justiça após audiência de custódia.

