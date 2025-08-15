A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso em Manaus por golpes via aplicativo de relacionamento

Segundo a Polícia Civil, suspeito conquistava a confiança das vítimas pelo aplicativo antes de furtar bens e até fazer empréstimos em nome delas.

Por Beatriz Silveira

15/08/2025 às 16:54 - Atualizado em 15/08/2025 às 18:06

Notícias Policiais – Eder Silva dos Santos, 29, foi preso nesta sexta-feira (15) suspeito de aplicar golpes de estelionato contra diversas vítimas em Manaus. A captura ocorreu em um conjunto residencial no bairro Chapada, zona centro-sul da capital, em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Segundo o delegado Ivo Martins, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações começaram após múltiplos boletins de ocorrência registrarem um mesmo padrão de crime. Eder utilizava um aplicativo de relacionamento para conhecer as vítimas, conquistar sua confiança e, posteriormente, subtrair bens pessoais.

Leia também: Veja vídeo: Manauara Shopping fica sem luz durante apagão que atingiu Manaus

“Ele frequentava a casa das vítimas, demonstrava atenção e cuidado até que elas se sentissem seguras. Em alguns casos, levava objetos no dia seguinte. Em uma das situações, chegou a fazer um empréstimo em nome de uma vítima e transferiu o valor para sua conta via PIX”, destacou o delegado.

Ainda conforme Martins, Eder possui extenso histórico criminal, incluindo registros por roubo, furto, apropriação de bens e estelionato. No 19º DIP, ele responde atualmente a nove inquéritos por golpes semelhantes.

Procedimentos

O suspeito responderá pelo crime de estelionato e passará por audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

