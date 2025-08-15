Homem é preso em Manaus por golpes via aplicativo de relacionamento

Notícias Policiais – Eder Silva dos Santos, 29, foi preso nesta sexta-feira (15) suspeito de aplicar golpes de estelionato contra diversas vítimas em Manaus. A captura ocorreu em um conjunto residencial no bairro Chapada, zona centro-sul da capital, em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Segundo o delegado Ivo Martins, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações começaram após múltiplos boletins de ocorrência registrarem um mesmo padrão de crime. Eder utilizava um aplicativo de relacionamento para conhecer as vítimas, conquistar sua confiança e, posteriormente, subtrair bens pessoais.

“Ele frequentava a casa das vítimas, demonstrava atenção e cuidado até que elas se sentissem seguras. Em alguns casos, levava objetos no dia seguinte. Em uma das situações, chegou a fazer um empréstimo em nome de uma vítima e transferiu o valor para sua conta via PIX”, destacou o delegado.

Ainda conforme Martins, Eder possui extenso histórico criminal, incluindo registros por roubo, furto, apropriação de bens e estelionato. No 19º DIP, ele responde atualmente a nove inquéritos por golpes semelhantes.

Procedimentos

O suspeito responderá pelo crime de estelionato e passará por audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.