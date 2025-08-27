A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso em Manaus por receptação de compressores de ar-condicionado

Investigação da Polícia Civil identificou a venda dos equipamentos em redes sociais, após denúncia da vítima.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 15:17

Notícias Policiais – Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, em Manaus, acusado de receptação de dez compressores de ar-condicionado. A ocorrência foi registrada no bairro Cidade Nova, zona norte da capital, após investigações conduzidas pela equipe do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da unidade, a vítima – dono de uma assistência técnica especializada – procurou a delegacia ao perceber que equipamentos de sua empresa estavam sendo anunciados em uma rede social. O empresário apresentou o Boletim de Ocorrência e, posteriormente, as notas fiscais que comprovavam a origem dos produtos.

Durante as apurações, a polícia identificou o responsável pelo anúncio e realizou a abordagem. O suspeito confessou ter adquirido os compressores por R$ 2 mil de uma pessoa ainda não identificada. “A partir do depoimento e das provas apresentadas pela vítima, ficou evidente a receptação dos objetos”, explicou a delegada.

Os equipamentos foram reconhecidos oficialmente pelo proprietário e recuperados. Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia. Foi arbitrada fiança, a qual foi paga, permitindo que ele responda ao processo em liberdade.

A Polícia Civil segue investigando a origem dos compressores e busca identificar o fornecedor dos objetos para dar continuidade às diligências.

 

