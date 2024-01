Homem é preso em motel após assaltar lanchonete em Manaus

Notícias de Manaus – Um homem, de 26 anos, apontado como o responsável pelo roubo a uma lanchonete no bairro Manoa foi preso por equipes da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A prisão aconteceu na noite de quinta-feira (25), um tempo depois dele ter cometido o crime.

Os policiais militares foram informados, via rádio, que o suspeito estaria em um motel, localizado na rua Cássia Baiana, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Ao chegarem no estabelecimento, os funcionários confirmaram a presença de um cliente com as características do homem procurado.

O responsável pelo motel autorizou a entrada da equipe policial no quarto onde o suspeito estava. Após revista e abordagem, foi encontrado com ele R$ 238 reais em espécie, possivelmente oriundo do roubo.

O homem, que já tem antecedentes criminais pelo mesmo crime, foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi reconhecido pela dona da lanchonete como autor do assalto ao seu empreendimento, localizado no bairro Manoa, na zona norte.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

