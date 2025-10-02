A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso em motel após furtar R$ 50 mil em relógios e arma de casa em Manaus

O suspeito, de 37 anos, já tinha diversas passagens por furto e foi localizado em um motel no bairro Alvorada.

Por Beatriz Silveira

02/10/2025 às 15:19

Notícias Policiais – Um homem de 37 anos foi preso preventivamente na quarta-feira (1º/10) após ser identificado como autor de um furto em uma residência no conjunto Cophasa, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. O crime ocorreu no último domingo (28/09), quando o suspeito invadiu o imóvel e levou uma arma de fogo, 25 relógios avaliados em cerca de R$ 50 mil, celulares e dinheiro em espécie.

De acordo com o delegado Ivo Martins, responsável pela investigação, a ação foi descoberta após os proprietários registrarem ocorrência e disponibilizarem imagens das câmeras de segurança. Nas gravações, foi possível identificar o homem desativando a cerca elétrica com um alicate para ter acesso à casa. Dentro do imóvel, ele localizou a chave do cofre e retirou diversos pertences, incluindo R$ 2 mil em dinheiro.

Inicialmente, o autor não tinha sido identificado e chegou a ser divulgado como procurado. Com a ajuda da população, que repassou informações por meio de denúncias, a polícia conseguiu localizar o investigado. A prisão ocorreu em um motel no bairro Alvorada, também na zona oeste, após informações recebidas pela 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Durante o interrogatório, o homem negou a autoria, alegando ter encontrado uma mochila com os objetos furtados. Porém, ele foi reconhecido pelas imagens de segurança. Segundo o delegado, o suspeito já possui cerca de 10 passagens por furto qualificado, sempre utilizando o mesmo modus operandi. Parte dos bens foi recuperada e devolvida aos proprietários.

As investigações continuam para identificar uma possível participação de outras pessoas na ação criminosa. O homem responderá por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e escalada, permanecendo à disposição da Justiça.

